View this post on Instagram

¡Es momento de apostarle a la solidaridad! Juega gratis en el Bingo Solidario de Rey Billegas y estarás donando un mercado a una familia que lo necesita🥫🍞🍚 Recuerda que para participar, debes estar registrado en rushbet.co y en rushpromociones.co ¡Regístrate, diviértete y dona! 🛒 *Aplican términos y condiciones.