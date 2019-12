Twitter e Instagram fueron las plataformas escogidas para que los usuarios respondieran unas preguntas, donde dejaron ver lo que piensan sobre las aplicaciones que les brindan opciones de transporte a los ciudadanos.

“¿Considera que las ‘apps’ de movilidad son una solución para los ciudadanos?”, fue el primer interrogante que contestaron nuestros lectores. En este sondeo se presentó una evidente inclinación de los tuitetros por una de las opciones; el ‘Sí’ obtuvo un 83 %, mientras el ‘No’ solo alcanzó un 17 %. En Instagram, por su parte, los porcentajes fueron muy similares y el ‘Sí’ ganó con el 84 %.

¿Considera que las apps de movilidad son una solución para los ciudadanos? — Pulzo (@pulzo) December 2, 2019

Estos resultados reafirman lo que dicen diferentes estudios y medios de comunicación sobre la importante incidencia de estas herramientas en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Las ‘apps’ de movilidad compartida complementan los servicios de transporte y mejoran la movilidad […]. Por otro lado, generan nuevas opciones de empleabilidad inclusiva como en el caso de los conductores sordos de Uber o Lyft”, afirma, por ejemplo, una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo.

El diario español ABC, además, define estas plataformas como una forma “para desplazarse más rápido, de forma fácil, consumiendo menos recursos y gastando lo menos posible en la ciudad”. De esta manera, ese medio dejó claro la utilidad de estas ‘apps’.

Por lo anterior, no es extraño que más del 80 % de nuestros lectores calificaran a estas herramientas digitales como una solución para sus vidas.

La segunda pregunta les consultó a los usuarios si consideran un asunto urgente que las autoridades regulen este tipo aplicaciones.

En esta encuesta los resultados fueron muy parejos, pero en ambas redes ganó la misma opción. En Twitter, el 56 % consideró que sí es urgente que el Gobierno establezca normas claras para el funcionamiento de estas apps. En ese sentido, el ‘No’ registró el 44 % restante.

¿Considera que es urgente que las autoridades regulen las apps de movilidad? — Pulzo (@pulzo) December 2, 2019

Y en Instagram arrojó los siguientes resultados en ese segundo interrogante:

En relación con esta pregunta, el diario bogotano El Tiempo sacó este año un artículo donde, al igual de lo que se evidenció en los resultados de nuestro sondeo, se mostraron de acuerdo en regular esta clase de aplicaciones.

“No se trata de que Bogotá no avance en el tema de las tecnologías y que no sea una ciudad hiperconectada, el gran problema es que si no se regulan estos servicios no se podrá avanzar y no habrá claridad para el usuario, para los conductores y no solo se verá caos en la movilidad sino posibles enfrentamientos que la ciudadanía no quiere”, concluyó ese periódico.

Cabe señalar que Colombia es el único país del continente sin una conversación abierta sobre reglamentación de estos servicios.