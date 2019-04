Esto ha hecho que el país hoy sea responsable de nada más y nada menos que del 26 por ciento de los procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes fuera de su país de origen, datos que dejan en evidencia que cada vez son más las personas que creen en el poder de las cirugías estéticas, en especial de las que se realizan en Colombia.

Sin embargo dentro del mismo país, aunque son muchos los colombianos que se realizan cirugías de este tipo, todavía hay una parte de la población que no se atreve a hacerlo porque al rededor de este tema se han tejido muchos mitos que les generan desconfianza a los pacientes.

Por este motivo, el doctor Andrés Gómez , director de Cirugía Plástica de la Clínica Colombiana de Obesidad y Metabolismo, desmiente esos mitos que nos han vendido erróneamente, para que las personas puedan tomar una decisión basada en información verídica.

Las cirugías plásticas estéticas son para mujeres

Mito. Cada vez más hombres se someten a cirugías plásticas estéticas. Según ‘American Society of Plastic Surgeons’, en 2017, 1.3 millones de hombres se sometieron a procedimientos cosméticos, un aumento de 29% desde el 2000.

Y es que han visto en esta clase de procedimientos una salida a aspectos de su cuerpo que no los hacen sentir cómodos. Por ejemplo, cuando hay un desarrollo excesivo de mamas en los hombres se genera un aspecto afeminado, lo cual produce complejos y vergüenza.

Así que en una situación como la anteriormente descrita, recurren a la ginecomastia, una cirugía plástica en la que se elimina el exceso de piel y grasa de la zona, con resultados muy satisfactorios.

La liposucción tradicional es mejor que la lipólisis láser

Mito. Primero es importante decir que la lipólisis láser es una cirugía plástica estética considerada el procedimiento estrella a nivel mundial para eliminar grasa, bajar de peso y formar el cuerpo. Esta se realiza con anestesia general, es ambulatoria y dura entre una y dos horas.

Comparada con la liposucción tradicional, la lipólisis resulta ser menos dolorosa y los resultados son inmediatos.

Adicionalmente, el láser hace que el colágeno se contraiga, lo que tensa la piel, y este endurecimiento alivia el miedo a la flacidez de la piel, una queja común después de la liposucción estándar.

La lipólisis láser también permite la eliminación de grasa más que la liposucción estándar.

La bichectomía es una de las cirugías cosméticas más dolorosas

Mito. La bichectomía es un procedimiento que se realiza para que la cara se vea más delgada y se acentúen los pómulos. Para conseguir dichos resultados se extirpan las bolas de Bichat.

La cirugía es de carácter menor, ambulatoria y no requiere anestesia general sino local. No es una intervención complicada, dura poco tiempo, aproximadamente 40 minutos, y no necesita grandes cuidados posteriores.

En el aumento de glúteos con inyecciones de grasa, la grasa que se saca del cuerpo se inyecta directamente en los glúteos Mito. El procedimiento no se realiza tal como suena porque de este modo se producirían infecciones. Para la lipoinyección glútea, nombre que recibe esta cirugía y que sirve para aumentar el tamaño de los glúteos sin necesidad de prótesis, el cirujano plástico primero realiza la extracción de la grasa del mismo paciente (lipolisis láser) a la cual se le realiza un proceso especial para posteriormente (en la misma cirugía) ser inyectada en los glúteos del paciente y producir así aumento en esta zona.

Los centros de estética pueden realizar cirugías plásticas

Mito. En centros de estética reconocidos se realizan tratamientos no invasivos, pero cuando se trata de procedimientos quirúrgicos, se deben realizar exclusivamente en instituciones prestadoras de salud habilitadas por la Secretaría de Salud.

Esto aplica tanto para cirugías ambulatorias como las que requieren hospitalización, las cuales deben realizarse en clínicas de alto nivel de complejidad.

De todos los mitos que existen sobre las cirugías plásticas estéticas, estos son tan solo unos pocos de los que se escuchan con mayor regularidad. Por esto es tan importante que si decides realizarte un procedimiento de estos o quieres hacerlo y no te has animado por el miedo, acudas a donde especialistas certificados para que te asesoren y te brinden información real.

Si bien es cierto que todas las operaciones implican riesgos, estos pueden ser mucho más altos si no se obtiene el acompañamiento de un profesional, pues algunos de los mitos que mencionamos podrían volverse realidad.