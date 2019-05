Los fanáticos están con los pelos de punta esperando dicho capítulo, pues después de lo que pasó en el anterior, hay muchos interrogantes por resolver. Además, luego de 9 años que ha durado la serie, no está de más buscar al acompañante perfecto para pasar la ‘tusa’.

Pensando en esto, Diageo se asoció con la cadena de televisión HBO para producir el whisky White Walker by Johnnie Walker, inspirado en el ejército de los Caminantes Blancos del programa.

El sabor de este licor es una mezcla creada por el especialista George Harper, a partir de whiskies de malta puros de las regiones del norte de Escocia, que han soportado largos inviernos escoceses, no muy diferentes a los largos períodos de la Guardia Nocturna que se han aventurado al norte de la pared.

La botella incorpora un diseño blanco y azul helado junto con el icónico caminante de Johnnie Walker, pero que lleva una armadura para hacer parte de las filas de las fuerzas del Rey Nocturno. El diseño también cuenta con tecnología de tinta sensible a la temperatura para revelar la frase “Winter is here (El invierno está aquí)” cuando la botella está congelada.

La edición limitada cuenta con ocho whiskies escoceses, cada uno de ellos emparejado con una de las casas de Westeros y la Guardia Nocturna, para dar a los aficionados un “sabor de los Siete Reinos”.

¿Dónde conseguirlos?

Si usted no se quiere quedar sin probar este whisky que llegó del gélido norte, adquiéralo por Rappi o por cualquier cadena del país.

Será una edición irrepetible y si usted es fanático de esta serie, el mejor acompañante para la gran final debe ser un licor inspirado en ella.

Tres formas diferentes de disfrutarlo

Seco:

Sirva 50 ml de White Walker by Johnie Walker directo del congelador en un vaso de cristal congelado.

Con menta y limón:

Llene con hielos un vaso highball congelado.

Agregue 50 ml de White Walker by Johnnie Walker y 150 ml de Ginger Ale o agua mineral (según preferencia).

Adorne con menta fresca y una rodaja de limón

Old fashioned: