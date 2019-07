Muchos lo han escuchado. Otros lo han comprobado. Los celulares Huawei son los que poseen las mejores cámaras móviles del momento. No sólo por la óptica de sus lentes y múltiples cámaras (tres en el Huawei P30 y cuatro en el P30 Pro), sino además por su tecnología de procesamiento de imagen en asocio con la reconocida firma de imagen Leica.

Ambas características le han permitido a Huawei innovar en las funciones de las cámaras de sus celulares. Una de ellas es ‘Dual View’, una opción que le permite grabar videos a pantalla dividida en su celular, captando una escena con acercamiento (a través de la cámara zoom) y otra con una toma amplia, con la cámara principal.

¿Cómo funciona la magia? Sencillo: los teléfonos Huawei, gracias a su poder de cómputo basado en su ‘cerebro’ exclusivo Kirin 980, pueden procesar millones de datos en milisegundos. Con ello, la empresa logró individualizar la funcionalidad de cada una de sus cámaras y de procesar y desplegar en pantalla dos fuentes de video de manera simultánea.

Y no solo esto: la cámara de acercamiento es posible operarla (moviendo los dedos en la pantalla) para aproximar hasta 15 veces, en un zoom, la toma de detalle.

El otro ingrediente de la fórmula Huawei Dual View es la tecnología de ‘Inteligencia Artificial’. Esta les permite a las cámaras de los Huawei P30 identificar las escenas que usted quiere captar, no sólo para mejorar de manera automática el color, la luz, etc., al reconocer si se trata de un paisaje, comida, una mascota, etc., sino que además optimizan la estabilización del video y captan hasta 40% más luz en la toma, así las condiciones de iluminación sean muy pobres.

El resultado es sorprendente. Obtendrá videos especiales y únicos, en los que, en pantalla dividida, usted podrá ir narrando la acción de una escena de manera general, al tiempo que puede detallar y enfocarse en aspectos únicos de la toma para generar emociones y perspectivas únicas en sus momentos especiales.