“La bicicleta me da la oportunidad de recorrer la localidad, ver el desarrollo urbano y de trabajar en lo social. Si tengo que ir a traer un papel o hacer algo lo hago en la bicicleta y no pago pasajes, además de ser bueno para mi salud”, dice Luz Marina Rodríguez, líder social.

Habitantes de Ciudad Bolívar, Usme, Engativá, estudiantes, ciclistas reconocidos y expertos en transporte, movilidad y desarrollo humano, cuentan sus historias de amor con la bicicleta y sus testimonios están recopilados en el siguiente documental:

“El uso de la bici es amigable con todo, no solo con el medio ambiente. No molestas con ella, no hace tanto ruido, ahorras dinero, llegas más rápido a tu destino. Es como una amiga”, asegura Laura Cassini, universitaria.