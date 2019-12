Pulzo recorrió los 15 kilómetros que hay entre Bosa y Chapinero, arrancando desde la Carrera 89 con Calle 26 Sur. Y solo en la primera parte del trayecto, mientras se intentaba llegar a la Avenida Ciudad de Cali, se presentaron un par de problemas significativos: Tramo despavimentado y ausencia de señalizaciones para los ciclistas.

En la Avenida Ciudad Cali no se evidenciaron mayores inconvenientes en el camino, gracias a la ciclorruta que tiene esta importante vía. No obstante, al llegar a la Calle 13, las cosas cambiaron debido a que no hay una calzada especial para los ciclistas y estos deben pasar muy cerca de automotores de grandes dimensiones como buses o camiones.

Luego, en los recorridos que se hicieron por la Carrera 30 y la Séptima, se presentaron mayores facilidades con las ciclorrutas que disponibles en esos sectores de la ciudad.

Al final, el trayecto se completó en un tiempo total 55 minutos.

Teniendo en cuenta las dificultades que se presentaron en el camino, cabe señalar que en dos años, cuando finalice la construcción de la Avenida Guayacanes, los habitantes de las localidades de Bosa y de Kennedy tendrán a su disposición 11,9 km de ciclorruta.

Esto servirá para que los usuarios de bicicleta lleguen más rápido a sus destinos, puesto que las condiciones estarán a su favor.

La Av. Guayacanes es una vía paralela a las Avenidas Ciudad de Cali y Boyacá, que también se conectará con la Avenida Bosa. Tendrá 13 kilómetros de longitud y atravesará Bosa y Kennedy.

Dicha Avenida contará con 6 carriles, una ciclorruta de 11,9 km,como lo mencionamos anteriormente, más de 378.700 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes.

A lo largo de esta nueva vía se plantarán 3.500 árboles para oxigenar las localidades de Kennedy y Bosa, dos de los sectores más afectados por la contaminación del aire en la ciudad.