Y a este próximo lunes 21 de enero, sumémosle factores como que es el día de volver a clases para algunos, de volver al trabajo para otros, de hacer cuentas de las deudas que dejaron las fiestas decembrinas y para los padres, de comprar los implementos escolares de sus hijos.

Así que con todo esto, no es muy difícil pronosticar que el próximo lunes será más largo de lo normal.

Sin embargo, depende de nosotros elegir la actitud con la cual vamos a afrontar este día.

A continuación te dejamos algunos sencillos consejos, comprobados científicamente, que puedes poner en práctica para que le pongas sabor a este lunes y a todos los del año.

Pon a sonar ‘Don’t stop me now’

Tras un estudio científico, el neurocientífico de la Universidad de Groningen, Jacob Jolij, concluyó que aquellas canciones que lleven un tempo igual o superior a 150 pulsaciones aportan un extra de energía.

La canción que mejor se adapta la fórmula diseñada por Jacob Jolij es ‘Don’t stop me now’ de la agrupación británica Queen.

Así que empieza tu lunes con la buena vibra de esta canción: “So don’t stop me now, don’t stop me because I’m having a good time, having a good time…”

(No me pares ahora, no me pares porque estoy pasándolo muy bien, pasándolo muy bien.)

Date el gusto de comer algo dulce

Pulzo

De acuerdo con un estudio de la Universidad de North Dakota y la Universidad de Gettysburg, las personas que tienen una preferencia por comer alimentos dulces, que van desde frutas hasta pequeñas cantidades de dulces, tienden a tener una mejor disposición y son más propensos a ayudar a personas necesitadas.

La explicación más cercana a esto es que el consumo de azúcar aumenta la segregación de la hormona serotonina, que, a su vez, suele favorecer el estado de ánimo.

Así que ya tienes una buena excusa para comerte tu dulce favorito los lunes.

Vístete de azul

Pulzo

Los científicos de la Universidad de Columbia realizaron un estudio y descubrieron que las diferentes tonalidades del azul tienen la propiedad de relajar a quien lo lleva y a quienes lo rodean. Este color se asocia con inteligencia, confianza, eficiencia y tranquilidad, sentimientos que de seguro vas a necesitar para empezar con pie derecho la semana, en especial en tu trabajo.

Así que vístete de azul los lunes, con esto conseguirás que gran cantidad de cualidades positivas se refuercen en tí, de este modo lograrás que los demás no quieran molestarte, sino entablar buenas relaciones, pues, ¿quién no quieres ser amigo de una persona con tales características?

Esto finalmente desencadenará en que subas tu estado de ánimo, pues hacer amigos es uno de los mejores trucos para ser feliz.

Come pescado

Pulzo

Un estudio publicado recientemente en la revista ‘Nutritional Neuroscience’, indica que las personas que incluyen ácidos grasos Omega 3 (presentes en el pescado azul) en su dieta tienen menos riesgo de depresión que las personas que siguen dietas pobres en estas grasas.

Esto sucede porque el triptófano (un aminoácido esencial) presente en el pescado azul es un precursor de la serotonina, la sustancia del cerebro que nos hace sentir bien.

Así que para este día en el que todo parece gris, ayúdate comiendo una buena porción de pescado.

Ten a la mano un limón

Pulzo

Se ha comprobado que los aromas cítricos mejoran el estado de ánimo por sus propiedades anti-estrés.

El sentido del olfato, es un sentido mucho más potente de lo que nos pensamos y con el que podemos cambiar nuestro estado de ánimo.

Puedes oler directamente la fruta o bien aplicarte aceites esenciales de limón en los codos y muñecas para así ir desprendiendo su aroma.

¡Date un buen masaje!

Pulzo

Los masajes aumentan los niveles de serotonina y reducen los de la hormona del estrés cortisol, lo que resulta en una notable mejoría del estado de ánimo. En un estudio con personas que sufrían de depresión, los que recibieron masajes tres veces por semana (sesiones de entre 10 y 15 minutos) mejoraron notablemente su estado de ánimo con respecto al resto.

En otro estudio con decenas de embarazadas afectadas de depresión, las que recibieron una sesión de masaje semanal por parte de su pareja, vieron reducida la incidencia de la depresión en un 70%.

Así que pídele a alguien que te haga un masaje, bien sea tu pareja, un amigo, un familiar o puedes también acudir a donde un profesional, y empieza el lunes con tus niveles de serotonina al tope.

Estos son solo algunos de los consejos que la ciencia nos da para que subamos nuestro estado de ánimo en un día en el que no tenemos ganas de nada y lo mejor es que no nos tomará mucho tiempo.