A medida que se acerca Halloween, muchas personas buscan agregar un toque festivo a todo lo que les rodea, incluyendo sus vehículos. En Colombia, esta costumbre de “disfrazar” los carros se ha popularizado considerablemente.

(Vea también: Cambio que piden para comparendos de tránsito en Bogotá da miedo; avisan a mal parqueados)

Según explicaciones dadas en Blu Radio por Camila Pulgarín, abogada líder del Centro Jurídico Internacional, aunque no existe una prohibición directa sobre adornar los carros para Halloween, hay ciertas normativas que los conductores deben considerar para evitar infringir la ley.

De acuerdo con la Dra. Pulgarín, el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia no sanciona específicamente el acto de decorar los vehículos durante festividades como Halloween. No obstante, este código contempla varios artículos que regulan los elementos que se pueden añadir a un carro.

¿Pueden multarlo por tener vidrios polarizados?

Por ejemplo, el artículo 130 establece que la visibilidad del conductor no debe verse comprometida por ningún adorno o modificación. Es importante mencionar que los vidrios del vehículo no deben tener polarizados, tintes u oscurecimientos no autorizados, y no deben estar cubiertos por ningún tipo de decoración que impida la visibilidad exterior o interior. Aquellos que no cumplan con estas condiciones podrían enfrentarse a multas.

Otro punto clave es la alteración del color predominante del vehículo sin autorización previa. Cualquier decoración que altere significativamente la apariencia del carro debe ser notificada y registrada ante la Policía de Tránsito competente para evitar sanciones, que podrían incluir una multa de hasta 8 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Por otro lado, la inmovilización del vehículo es una posible consecuencia en casos de modificaciones no autorizadas significativas, incluido el cambio de color. Las decoraciones que no alteren el color predominante ni cubran elementos esenciales del vehículo, como las placas, generalmente son permitidas.

Lee También

Las calcomanías y luces de Halloween son comunes y no están específicamente prohibidas bajo la ley colombiana, siempre y cuando su uso no contravenga las normas mencionadas anteriormente. Decoraciones como telarañas pequeñas en vinilo o figuras que no tapen visibilidad ni modifiquen características esenciales del carro son generalmente aceptables. Además, es crucial recordar que no se deben alterar los números de identificación del vehículo ni sus placas, ya que esto podría ser sancionado severamente.