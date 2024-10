Por: El Colombiano

La venta de carros en Colombia ha pasado por una montaña rusa en los últimos años. Tras la pandemia, la industria automotriz ha tenido que lidiar con la inflación, el alza de las tasas de interés y la incertidumbre económica. Sin embargo, hay señales de recuperación, aunque el panorama sigue siendo complicado.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y Fenalco, entre enero y septiembre de 2024 se han registrado 135.277 carros nuevos en el país, una cifra inferior a los 186.222 vehículos que se reportaron en todo 2023.

En septiembre de 2024 se vendieron 17.117 carros, lo que representa un incremento del 10,3% en comparación con septiembre de 2023. No obstante, esta cifra aún es un 28% menor que la de septiembre de 2022.

En cuanto a los modelos más vendidos de este año, Toyota y Mazda se han llevado la delantera, acelerando sus ventas en el mercado colombiano.

Según el informe, los cinco carros más vendidos entre enero y septiembre de 2024 han sido:

1. Toyota Corolla Cross: 5.781 unidades vendidas.

2. Mazda CX-30: 5.675 unidades.

3. Renault Duster: 4.858 unidades.

4. Kia Picanto: 4.269 unidades.

5. Toyota Hilux: 3.719 unidades.

El Toyota Corolla Cross, que se comercializa en su versión 2025, tiene un precio que oscila entre los $ 132’900.000 y $ 155’900.000, dependiendo de la versión. Esta SUV, con motor que va desde los 1.798 c. c. hasta los 1.987 c. c., puede generar una potencia de más de 121 caballos de fuerza.

Por su parte, la Mazda CX-30, con un motor que alcanza los 153 caballos de fuerza, tiene un precio de entrada de $ 112’200.000, mientras que la popular Renault Duster, con una potencia que varía entre los 114 y 154 caballos, está disponible desde $ 88’400.000.

El único carro que no es camioneta en el top cinco es el Kia Picanto, que se vende por entre $ 54’900.000 y $ 73’990.000, con una potencia de hasta 66 caballos de fuerza.

Finalmente, la Toyota Hilux, una camioneta de platón con cinco versiones diferentes, tiene precios que van desde los $ 123’000.000 hasta los $ 263’000.000, dependiendo de sus especificaciones.

Según Fenalco y la Andi, a pesar del aumento en ventas de septiembre, la industria sigue buscando formas de adaptarse a las dificultades económicas actuales, que aún son un obstáculo para alcanzar las cifras de años anteriores.