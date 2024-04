La industria de los automóviles deja millonarias ganancias a los fabricantes. Si bien no es sorprendente que las marcas más lujosas sean las que lideren este ‘ranking’, es interesante analizar el desempeño de algunas firmas más populares que lograron destacarse.

Entre las marcas generalistas, Ford ocupó el puesto 23 con ganancias del 3,1 %, mientras que Nissan mejoró sus cifras alcanzando un 4,6 % en 2023, explicó la Revista Motor.

Renault mantuvo sus ganancias en un 4,7 % por cada carro vendido. Mazda mejoró al alcanzar un 5 % y General Motors (Chevrolet) sufrió una caída al pasar del 6,6 % al 5,4 % en 2023.

They all sell cars but they don’t all do it in the best way, at least from the point of view of profits. Which car makers are the most profitable? Why is that?

I tell you in my latest blog piece:https://t.co/eJdHcYuYyN#carindustryanalysis #felipemunoz #automotive #oem pic.twitter.com/rlwZnul6aH

— Car Industry Analysis (@lovecarindustry) April 8, 2024