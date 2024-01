Renault presentó esta semana en Brasil una renovación para la gama Duster, presentando las nuevas versiones Intense Plus e Iconic Plus. Estas versiones traen mejoras en el diseño, equipamiento y tecnologías de seguridad.

La Duster —que fue la camioneta más vendida en Colombia durante 2023— ahora se ofrecerá en cuatro opciones nuevas: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT.

Este vehículo incorporó mejoras importantes en todas las versiones. En el frente presenta nuevos faros LED, acompañados de una parrilla frontal renovada con acabado en negro brillante. En la parte trasera recibió nuevas luces traseras LED.

Internamente, todas las versiones presentan un nuevo diseño de consola elevada en lugar del reposabrazos actual, un nuevo diseño gráfico para el panel de instrumentos y dos puertos USB adicionales en la parte trasera, totalizando cuatro conexiones para dispositivos electrónicos, tres de tipo C y una de tipo A.

Otra novedad importante en la Duster es la adopción de seis airbags (frontales, laterales y tipo cortina), de serie en todas las versiones.

Sabiendo que en 2023 fue el vehículo más vendido, Revista Motor señaló que la llegada de las nuevas versiones de la Duster parecen estar aseguradas, ya que la marca francesa sabe del éxito de esta referencia en el mercado nacional y su plan es mantener los positivos números en materia de ventas.

“Apuntamos que dentro del primer semestre de este 2024”, precisó el citado medio sobre la posible fecha de llegada de la nueva camioneta a Colombia.

Actualmente, la Renault Duster cuenta con cuatro versiones; la más barata vale $ 93’400.000 y la más cara tiene un precio de $ 111’400.000. Con la llegada de una nueva versión, estos costos podrían variar.

La marca francesa fue la que más vendió en 2023, con 26.417 unidades despachadas. Sin embargo, presentó una caída de 46,6 % en comparación a 2022, cuando comercializó 49.427 carros.

En contraste, Toyota, marca que se ubicó en la segunda posición en materia de ventas, tuvo un aumento del 1,1 % en 2023 en comparación con el año anterior. El fabricante japonés comercializó 25.940 unidades, es decir, 281 más que en 2022, cuando vendió 25.659, agregó el rotativo.

Por su parte, Chevrolet —tercera en el podio de ventas— también tuvo una caída importante en 2023. Esa marca vendió 17.241 carros menos que en 2022. En 2023 comercializó 23.838 unidades, mientras que en 2022 la cifra fue de 41.079. Esto significa una reducción del 42%.