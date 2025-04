Las motos se han convertido en el medio de transporte favorito de los colombianos, pues en los primeros tres meses del año se han alcanzado números muy positivos que ilusionan a las marcas a que se puede rozar el millón de ventas durante 2025.

Y es que hay varios factores que hacen que las personas elijan estos vehículos por encima de otros, como por ejemplo la economía, teniendo en cuenta que consumen poca gasolina, la no restricción de movilidad en las principales ciudades de Colombia e incluso los precios, ya que a diferencia de los automóviles, hasta las último modelo son asequibles.

Además, desde las grandes marcas están ofreciendo buenos planes de financiamiento para que las personas, incluso las que no tienen ahorros, puedan adquirirlas e ir pagando mes a mes con cuotas no muy altas.

Cuáles son las motos usadas más económicas

Sin embargo, hay personas que primero quieren experimentar cómo les va y por eso no piensan invertir una millonada, sino apenas una pequeña porción de sus ingresos.

Ante esto, hay motos muy económicas que se ubican incluso por debajo de los 3’000.000 de pesos. Tal como aparece en TuCarro.com, algunas de las mejores opciones que hay son de la marca Bajaj, Victory y Hero.

La primera es una Bajaj Boxer CT100 modelo 2022, la cual es color negro, tiene 4.926 kilómetros, viene con frenos de campana y su motor es cuatro tiempos. Esta motocicleta tiene un valor de 3’000.000 de pesos.

Por ese mismo precio aparece la Victory One 100 modelo 2021, una moto de calle, también color negro, que viene con un motor 4 tiempos, 22.000 kilómetros y frenos de disco. Esta moto llama la atención por su diseño y versatilidad.

Finalmente, la tercera opción es la Hero Eco Deluce 135 modelo 2018, la cual también trae frenos de disco y llama la atención por su diseño, ya que se ve robusta, cuenta con calcomanías rojas y grises que la hacen resaltar y mucho más.

Ahora, esas son solo algunas de las opciones, ya que en esa página hay cientos de versiones publicadas de distintos modelos y condiciones, pues hay unas más cuidadas que otras y eso hace que los precios varíen.

Qué revisarle a una moto usada cuando la vaya a comprar

Ahora, si está decidido a comprar una moto de segunda mano, no debe correr sino que por el contrario tomar la decisión con calma, ya que si no la revisa bien, desembolsa el dinero, hace la transferencia y después el vehículo le comienza a fallar, ya no hay vuelta atrás.

Lo que debe revisar a la hora de comprar una moto usada es:

1. Documentos y legalidad

Verificar que el propietario sea el dueño legítimo.

Revisar Soat y técnico-mecánica vigentes.

Consultar el historial en RUNT y Simit para ver multas o antecedentes.

Confirmar que el número de chasis y motor coincidan con los documentos.

2. Estado mecánico y estético

Revisar fugas de aceite o humo en el escape.

Inspeccionar el chasis en busca de golpes o soldaduras sospechosas.

Probar frenos, suspensión y transmisión.

Verificar el estado de las llantas y la cadena.

Comprobar que luces y tablero funcionen correctamente.

3. Prueba de manejo

Encender la moto en frío y escuchar el motor.

Comprobar que los cambios entren suavemente.

Asegurarse de que la moto sea estable y no vibre demasiado.

4. Trámites y negociación

Comparar el precio con el mercado.

Firmar un contrato de compra-venta.

Hacer el traspaso ante la entidad de tránsito.

