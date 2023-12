Si viajará para Navidad o fin de año por las carreteras de Colombia junto a su familia o amigos para descansar en un pueblo de clima cálido es importante que mande a revisar su vehículo.

Es indispensable que revise si los frenos funcionan correctamente, al igual que el acelerador, si tiene suficiente aceite, cómo están los filtros del vehículo, el motor, entre otras partes indispensables.

Ello con el propósito de que, durante un largo trayecto, mayor a cuatro horas, el vehículo no sufra ninguna alteración ni se vare. Además, las pastillas de los frenos deben estar bien para que en una pendiente funcionen correctamente.

A diferencia de la revisión técnico-mecánica, la cual por ley se tiene que hacer a carros que ya tienen más de 6 años de andar circulando para controlar la emisión de gases, esta se debe hacer cada seis meses para asegurarse de que el vehículo funciona bien.

¿Cuánto vale mandar a revisar su vehículo para pasear por Colombia?

La revisión técnico-mecánica oscila entre los $ 200.000 y $ 350.000 de acuerdo con el modelo de cada carro y tamaño, sin embargo, el precio de una revisión normal depende de su mecánico.

Puede que acuda a uno de confianza el cual le haga rebaja de precios, pero para verificar las pastillas de los frenos, el estado del motor, el aceite, y demás podría estar pagando entre $ 70.000 a $ 120.000.

Esta revisión no tarda más de dos horas y el carro le es entregado en perfecto estado para que parta a su destino con seguridad y tanquee en su estación de gasolina de preferencia.

A diferencia de poder tener una multa si no cuenta con la técnico-mecánica al día, si no hace esta revisión habitual podría pagar por el servicio de grúa si se vara en la carretera, y por los servicios adicionales que requiera.

Por otro lado, es importante que conozca el estado de las vías por las que circulará ya que algunas pueden tener cierres temporales u obras de mantenimiento.

Pulzo complementa

Recuerde que hay otros factores, además de no contar con la revisión técnico-mecánica, por los que las autoridades de Tránsito podrían imponerle una multa e inmovilizarle el vehículo.

Estre esos, no tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, tener el carro mal estacionado, no portar la licencia de conducción o tenerla vencida, no tener placas, no informar sobre el cambio de color del vehículo, no hacer pago de peajes, entre otros.