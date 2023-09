El área de la tecnología viene pasando por uno de sus mejores momentos. Los avances a pasos agigantados hacen creer que la ficción de las películas futuristas no está muy lejos y precisamente los vehículos autónomos, de los más avanzados hoy en día, sorprenden con sus capacidades. Una ‘influencer’ grabó su experiencia en un auto que se conduce solo quedó sorprendida.

(Vea también: ¿Tesla para todos? Elon Musk lanzará versión económica de sus carros; cuánto costará)

Su cara estupefacta se ha hecho viral en redes sociales luego de que registró cómo pidió un carro de piloto automático que llegó a recogerla sin ningún chofer. En el video mostró que por medio de una aplicación móvil solicitó el servicio de taxi mientras se encontraba en San Francisco (Estados Unidos), ciudad en la que se ha implementado este modelo de transporte como prueba piloto.

“Parece un automóvil normal, excepto por todas las cámaras dentro y fuera. Conduce como si hubiera un ser humano. Literalmente no podía notar ninguna diferencia”, dijo en su video la creadora de contenido con 10 millones de suscriptores en YouTube Marina Mogilko.

“Dios mío, creo que estamos en el futuro. ¿Se imagina tener un automóvil que conduzca al trabajo mientras usted trabaja en el asiento trasero y luego se estacione solo e incluso tal vez funcione para estar conduciendo a otros pasajeros mientras está ocupado?”, agregó.

Cuánto cuesta viajar en el taxi que se conduce solo

Ella contó que hizo un viaje de 7 minutos y que la factura fueron 7 dólares, equivalentes a 28.476 pesos colombianos, aunque realmente no tuvo que pagarlos porque la aplicación se encuentra probando el servicio. “Puedo ver cómo esto cambiará el negocio de los taxis en un par de años. ¿Montarías en taxi sin conductor? Supongo que esto es nuestra nueva realidad. ¿Qué opinas del taxi que conduce solo?”, dijo Mogilko.

Las reacciones a su video causaron opiniones encontradas. Mientras que hay unos que opinan que esto es positivo para la sociedad, otros piensan que quita trabajo a los conductores, aunque según varios análisis la inteligencia artificial podría crear más empleos de los que acabaría.

“Más desempleo”, opinó un usuario. “No viajaría, qué pánico”, dijo otro internauta. Dentro de las opiniones también resaltó la de un conductor: “¿Pues qué querés que te diga? Soy taxista desde hace unos cuantos años, no me veo cogiendo clientes invisibles. Espero que nuestro trabajo no desaparezca ya que hacemos gratuitamente de psicólogos en la mayoría de los trayectos que hacemos”.

“Yo si lo usaría así el chofer no me pide mi número”, comentó una mujer. “He soñado con ésta escena desde hace décadas…en mis sueños yo estaba en el futuro entonces”, dijo otra usuaria.