Los compradores aún no se vuelcan a comprar carros eléctricos, pese a los múltiples beneficios que ofrecen —como no tener pico y placa y un ahorro importante en combustible— debido a la desconfianza que producen este tipo de tecnologías, ya que llevan poco tiempo en el mercado y no se sabe cuál será el desempeño de un carro eléctrico luego de 10 o más años de uso.

La EPA (Environmental Protection Agency) es la agencia para la protección del ambiente de Estados Unidos, explicó José Clopatofsky en Revista Motor. Según el experto, los estudios que llevan a cabo son tenidos en cuenta para acomodar de manera racional las necesidades de reducir el calentamiento global y las emisiones de elementos contaminantes que provienen de los vehículos.

Dicha agencia recientemente promulgó, de común acuerdo con el gobierno de Joe Biden, una serie de lineamientos para ajustar a la industria automotriz hacia la realidad de la electrificación.

Según la norma, habrá un control estricto de la duración de las baterías de los vehículos eléctricos, más allá de las garantías que ofrecen las marcas, detalló Clopatofsky.

Aunque los lineamientos solo regirán en Estados Unidos, el experto aseguró que es una norma que poco a poco se tendrá que seguir a nivel mundial para garantizarles a los compradores de eléctricos que su carro no es desechable.

La norma señala que cualquier batería de carro eléctrico “debe sostener al menos un 80 % de su capacidad original durante cinco años o hasta los 100.000 kilómetros”. Además, solo se permitirá que decaiga hasta el 70 % luego de ocho años o hasta 160.000 kilómetros de uso.

“Esto combate la explicable desconfianza de los compradores sobre la vida que puede tener la batería de su carro y la obsolescencia de los sistemas accesorios”, afirmó Clopatofsky.

Además, esta información deberá estar permanente en el tablero de instrumentos con el porcentaje de vida restante para que el conductores siempre puedan saber qué tanto uso le queda a su batería.

Nueva norma también le pone el ojo a carros híbridos

La EPA recomendó que las compañías podrán entregar grandes cantidades de eléctricos a operadores de flotas, pero también mezclar híbridos. Es decir, se abre el panorama; no solo eléctricos, el futuro también son los híbridos.

Según este esquema, calculan que los eléctricos podrían ser el 56 % de los nuevos que se vendan entre el 2030 y el 2032, cuando el año pasado fueron solo el 7,6 %.