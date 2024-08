Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El robo de carros sigue siendo un problema grave en Bogotá, afectando a miles de ciudadanos cada año. Las autoridades han identificado una amplia gama de marcas y modelos entre los más hurtados en la capital. Según un informe obtenido por El Tiempo de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, esta tendencia preocupa a las autoridades.

(Lea también: [Video] Así lucen los enormes cementerios de carros eléctricos; explican qué pasó)

Carros que más roban en Bogotá

Toyota 4×4 Fortuner y TXL

Las camionetas Toyota, especialmente los modelos 4×4 Fortuner y TXL, son altamente codiciadas por los delincuentes debido a su alto valor en el mercado negro y su demanda en zonas rurales.

Mazda CX5 y CX30

Los modelos Mazda CX5 y CX30 también figuran en la lista de los más robados. Estos carros son populares por su diseño y rendimiento, lo que los convierte en un objetivo frecuente para los ladrones.

Renault Alaska

Las camionetas Renault Alaska, en todas sus versiones, son otro blanco común. Su versatilidad y robustez las hacen atractivas tanto para el uso personal como comercia.

Chevrolet Spark y Kia Picanto

Entre los carros más pequeños, el Chevrolet Spark y el Kia Picanto son los más robados. Estos modelos son populares en la ciudad por su economía de combustible y facilidad de manejo, lo que también los hace fáciles de revender.

Colores de carros más robados: blanco, gris, rojo y negro

Los colores de los vehículos también juegan un papel en su probabilidad de ser robados. Los carros de colores blanco, gris, rojo y negro son los más frecuentemente robados en Bogotá. Estos colores son usuales y no llaman mucho la atención, lo que facilita su reventa en el mercado negro.

Horarios de mayor incidencia de robos: días y horas críticas

Los robos de carros en Bogotá no ocurren al azar; hay patrones específicos en cuanto a los días y horas en que estos delitos son más frecuentes. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los días con mayor incidencia de hurtos son los miércoles, jueves, viernes y sábados, especialmente entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m. Además, los domingos entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m. también se registran altos índices de robos.

(Vea también: Famosa marca de carros retira 1,36 millones de vehículos del mercado; advierten a conductores)

Cómo evitar robo de carros en Bogotá

Para reducir el riesgo de robo, es fundamental que los conductores tomen medidas preventivas. Algunas recomendaciones incluyen:

Instalar sistemas de seguridad: alarmas, bloqueadores y rastreadores GPS pueden disuadir a los ladrones.

Estacionar en lugares seguros: optar por estacionamientos vigilados y evitar dejar el vehículo en la calle durante las horas de mayor riesgo.

No dejar objetos de valor a la vista: los objetos visibles pueden atraer a los delincuentes.