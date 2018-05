La jugada, sin embargo, no se trata de una negociación de cara al esperado encuentro bilateral en el que seguramente se hablará sobre el programa nuclear de Corea del Norte, sino que es una opción más pragmática, ya que un eventual acuerdo de paz entre las dos Coreas haría que ya no se necesitaran los 28.500 soldados estadounidenses que actualmente hay en la región, informa The New York Times.

Pero hay motivos más de fondo, y tienen que ver con el mantenimiento de las tropas estadounidense en territorio surcoreano. Como de costumbre, Trump dice que su país no está recibiendo una compensación adecuada por el costo de los militares y que los muchos años de presencia en la región no han evitado que Corea del Norte desarrolle sus amenazas nucleares.

Actualmente, gracias a un acuerdo que expira a finales de este año, Corea del Sur asume más o menos la mitad del costo de mantenimiento de las tropas, es decir, unos 800 millones de dólares anuales. Pero Trump quiere algo radicalmente distinto: que su aliado asiático corra con todos los gastos necesarios para continuar con la presencia militar en ese país.

El artículo continúa abajo

Funcionarios citados por el ‘Times’ no aclararon la magnitud de la reducción militar que Trump tiene en mente. Sin embargo, sí dijeron que un retiro total es muy poco probable, y agregaron que el replanteamiento de la presencia del ejército en la región no tiene nada que ver con los diálogos con Corea del Norte.

La orden de Trump ha causado algo de inquietud a algunos funcionarios del Pentágono, que consideran que la reducción militar propuesta pueda afectar la relación de Estados Unidos con Corea del Sur, 2 naciones que han sido aliadas desde hace varias décadas.

La versión del diario neoyorquino fue contradicha por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que calificó la información de “completo sinsentido” y agregó que el presidente Trump no le ha pedido al Pentágono que evalúe opciones para reducir la presencia militar del país en la península de Corea, agrega CNN.