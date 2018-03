El presidente peruano anunció su decisión luego de una reunión del Consejo de Ministros, motivada por la publicación de unos videos que revelaban la compra de votos de congresistas a cambio de obras, para favorecer a Kuczynski en su proceso de destitución, informa La República.

En su alocución Kuczynski se declaró víctima de filtraciones amañadas que lo hacían “injustamente parecer como culpable de actos” en los que no había participado. Aseguró que no es corrupto y que no quiere ser un escollo para la unidad y la armonía del Perú.

La situación del mandatario parecía evitable, pero su situación se complicó con los mencionados videos, que se difundieron el martes, y con unos audios que se dieron a conocer este miércoles, en el que uno de sus ministros hablaba sobre las negociaciones para favorecer a Kuczynski con un congresista opositor.

El expresidente de Perú Alan García se había manifestado al respecto horas antes de conocerse la decisión de Kuczynski y había asegurado que en caso de que el mandatario no diera un paso al costado hoy mismo, su destitución por parte del Congreso sería inminente, indica El Comercio.

Tras la renuncia, el cargo será asumido por el vicepresidente Martín Vizcarra.

El ahora expresidente ya había superado un primer proceso de destitución a finales del año pasado, horas antes de otorgarle el indulto al exdictador peruano Alberto Fujimori, a quien han aquejado varios problemas de salud en los últimos meses y que pagaba una pena en prisión.