“Estamos profundamente entristecidos porque nuestro querido padre haya fallecido hoy”, declararon Lucy, Robert y Tim, hijos del profesor Hawking, en un comunicado publicado por la agencia británica Press Association. “Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán muchos años”, afirmaron los miembros de su familia. “Su valentía y persistencia con su brillantez y su humor inspiró a gente de todo el mundo, lo extrañaremos siempre”.

Hawking, nacido el 8 de enero de 1942, desafió las predicciones de los médicos, que apuntaban que solo viviría unos años después de que le diagnosticaran una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios y que lo dejó en silla de ruedas por el resto de su vida.

Hawking contrajo matrimonio en 1965 con Jane Wilde, con quien tuvo tres hijos. La pareja se separó al cabo de 25 años y él se casó con su enfermera, Elaine Mason, mucho más joven, de quien también se divorció en 2006 en medio de rumores de maltrato.

El famoso físico británico Stephen Hawking tenía planes para viajar al espacio en el marco del programa promovido por la compañía Virgin Galactic. “Pensaba que nadie aceptaría llevarme allí, pero Richard Branson (el jefe de la compañía) me ha propuesto una plaza en Virgin Galactic y yo inmediatamente la acepté”, dijo en el programa de televisión Good Morning Britain, en 2017. “Pienso que la raza humana no tiene futuro si no va al espacio”, insistió en los últimos años de su vida.

Importancia científica

En 1974, se convirtió en uno de los más jóvenes miembros de la Royal Society, la sociedad científica más prestigiosa del Reino Unido, con sólo 32 años.

En 1979, fue nombrado titular de la prestigiosa Cátedra Lucasiana de la Universidad de Cambridge, centro al que llegó procedente de la Universidad de Oxford para estudiar astronomía teórica y cosmología. La cátedra, a la que tuvo que renunciar al cumplir la edad límite de 67 años, fue ocupada tres siglos antes por el ‘padre’ de la gravedad Isaac Newton.

Su libro de 1988 ‘Breve Historia del Tiempo’ buscaba explicar a los no científicos las teorías fundamentales del universo y se convirtió en un superventas con millones de copias vendidas en todo el mundo.

“Me parece que acabo de perder 100 dólares”, admitió en 2012 tras el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs, la escurridiza partícula postulada por Peter Higgs y considerada como el santo grial de la cosmología.

