Atuesta, su primera esposa, con quien se casó hace 30 años y tuvo su primera hija Valentina Urquijo, a quien el actor no ve hace más de un año, lo demandó en 2010 porque él no ha respondido económicamente por su hija, pero a pesar de que el proceso lleva 8 años en los juzgados aún no concluye; como mencionó Mauro: él no puede trabajar.

Aunque el actor sustenta esta inasistencia en la falta de trabajo, los problemas de salud en los que se ha visto envuelto desde 2016, asegura que es un problema que lleva apenas 2 o 3 años, Connie dijo que él en varias entrevistas ha dicho que trabaja en obras de teatro, da conferencias, y está en programas de televisión, así que “trabajo es lo que ha tenido”.

Esto sin contar con que que Atuesta aseveró a La Red, del Canal Caracol, que es un problema que lleva más de 8 años, en los cuales Urquijo jamás ha acatado a las citaciones del juzgado, pero el lunes 5 de marzo de 2018 se hará la audiencia final y con o sin él se imputarán cargos.

Por otro lado, su segunda esposa, Adriana López, también tiene una demanda contra él por la inasistencia de sus dos hijos, Gerónimo y Lucas, quienes son fruto de un amor que nació en 2001 y se acabó en 2013, después de los problemas económicos que afectaron su relación.

López afirmó que se impuso una cuota alimentaria de 800 mil pesos en un juzgado de Chía, pero la incumplió en 2013, en 2014 y 2015, y agregó que el actor es un padre ausente para sus hijos, incluso, cuando ellos decidieron irse a vivir a México en 2016 él no quiso despedirse de ellos.

Pero el actor aseguró que no hay forma de demostrar que él tiene una caleta de dinero para responder y que ellos deben entender su situación, pero Adriana dijo que “uno es padre esté en las buenas o esté en las malas”, y que además ella tiene cómo sustentar que, al menos antes de su episodio de salud, él tenía los medios para ayudarles a sus hijos.

Sin embargo, aquí no acaba todo. La mujer denunció en la entrevista que Urquijo bloqueó de WhatsApp a su hijo Gerónimo en 2017, cuando el pequeño le pidió ayuda económica para su educación; Adriana Lopéz responde en la totalidad por los menores.

Según su segunda esposa, Urquijo da conferencias de cómo ser un buen padre después de una separación, lo cual se le hace demasiado cínico e irresponsable sabiendo que, aunque sus hijos le envían un video semanal, Mauro sigue estando ausente en sus vidas.

Finalmente, su última esposa Haychelt Benitorevollo, que también fue contactada por la producción del programa, mencionó que ella ayuda económicamente al actor; le envía dinero para sus gastos personales, paga su EPS y su servicio de telefonía móvil, aunque aseguró que el dinero nunca ha sido importante para ella. Por esto, el presentador de La Red Carlos Vargas, en tono irónico, dijo que le parecía increíble que, haciendo cuentas, en 8 años el actor no ha podido trabajar.