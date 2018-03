Su testimonio lo entregó al programa La Red, del Canal Caracol, y enfatiza que ella ayudó a Mauro económicamente durante varios años y en los momentos más difíciles. La pareja se separó hace varios meses, pero ella le sigue ayudando con algo de dinero.

Pero más allá de eso, Haychelt relató un incidente que, según dice, se puede considerar como ‘la gota que rebasó la copa’ en su historia con el actor. Se trata de un chat de WhatsApp que él le envió recientemente y que, minutos después, tuvo que aclarar porque, simplemente, se equivocó y el destinatario era su nueva pareja.

El artículo continúa abajo

La psicóloga, visiblemente afectada, contó: “Me ha dolido muchísimo que el día que me fui a hacer la biopsia, que fue el viernes pasado, me mandara él un mensaje equivocado donde le expresaba el amor a su actual pareja, y yo en medio del proceso de la biopsia… y me sale él diciendo: ‘disculpa, ese mensaje no era para ti’”.

La expareja, incluso, compartió esta captura de pantalla de la conversación con La Red:

La Red

Según ella, con la actitud de Mauro se siente abusada y manipulada.

“Me dolió muchísimo, y él lo sabe, que no me hubiese dicho la verdad (…) yo le deseo de corazón que sea feliz, y ojalá se recupere del todo. Yo no voy a seguir aportándole ni ayudándole como lo hacía antes, solo en su seguridad social, hasta que le salga su proceso de interdicción o de pensión por invalidez”, dijo entre lágrimas Haychelt a ese programa de chismes.

Para los presentadores de La Red, la actitud de Urquijo se puede justificar en que está pasando por un momento difícil de salud (podría ser mental).

“Una persona que está con su salud impecable no comete un error de estos. Eso duele mucho, que le manden a uno un mensaje que iba para la nueva mujer, sabiendo que hace tres días le están diciendo a uno que lo aman”, dijo la presentadora Mary Méndez.

A su turno, Frank Solano dijo: “Dios nos manda a ser mansos, pero no mensos. Y esta es mensa”, refiriéndose a la nobleza de la ex de Urquijo.