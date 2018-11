View this post on Instagram

¿Granitos, espinillas, bolsas en los ojos y piel seca? 😳🙄 Porque Uds lo decidieron pongo este videito hoy para que se lo hagan mañana 😬 #tutiskincare 1. 🥚Laven la cara para que esté limpia. 2. 🥚Separen un pañuelo en sus capas y partan pedacitos. 3. 🥚Pongan la clara de un huevo en un recipiente y con una brochita apliquen la clara encima de los pedazos de papel. 4. 🥚Dejen por 15 a 20 minutos hasta que se seque. 5. 🥚Despeguen suavemente y después laven la cara con agua fría. 6. 🥚Para hidratar pongan un poco de aceite de coco este es de @adecococol, masajeen y retiren con una toalla húmeda. 7. 🥚Después laven con agua tibia. 8. 🥚Refrescan con agua de rosas. Esto ayuda a limpiar la piel de impurezas, reduce bolsas en ojos, hidrata, reduce arrugas. 👌🏼👌🏼👌🏼 la piel queda wowwww 😍✨