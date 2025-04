Aunque hay quienes buscan cómo ir a Estados Unidos y cuánto dinero se debe tener para la visa, hay otro destino que es el menos habitado en el mundo por su poca densidad poblacional que se roba la atención.

¿Qué país tiene la menor densidad de población en el mundo?

El país con la menor densidad de población en el mundo es Groenlandia. A pesar de su vasto territorio, la cantidad de habitantes es muy pequeña: para el año 2025, se estima que la población ronda las 55.745 personas.

Groenlandia, cuyo nombre local es Kalaallit Nunaat, es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, ubicado entre los océanos Ártico y Atlántico. Es la isla más grande del mundo que no es un continente, con una extensión de aproximadamente 2,166,086 kilómetros cuadrados, muy lejos del pueblo más pequeño del mundo.

Esto resulta en una densidad de población extremadamente baja, calculada en aproximadamente 0 personas por kilómetro cuadrado (alrededor de 0.026 habitantes por kilómetro cuadrado según algunas fuentes que excluyen la capa de hielo inhabitable del cálculo del área terrestre habitable).

¿Por qué Groenlandia es el país más deshabitado del mundo?

Inmensa capa de hielo: La mayor parte de Groenlandia está cubierta por una gigantesca capa de hielo, la segunda más grande del mundo después de la Antártida. Esta capa de hielo hace que una gran porción del territorio sea inhabitable.

Clima ártico severo: Groenlandia experimenta un clima ártico con inviernos largos y extremadamente fríos, y veranos cortos y frescos. Estas condiciones dificultan enormemente la agricultura y el asentamiento humano a gran escala en la mayor parte de la isla.

Terreno habitable limitado: las áreas libres de hielo se encuentran principalmente a lo largo de las costas, y estas regiones suelen ser montañosas y accidentadas, lo que reduce aún más la cantidad de tierra adecuada para la vida humana.

Concentración poblacional: la pequeña población de Groenlandia se concentra principalmente en pequeños pueblos y asentamientos a lo largo de las regiones costeras libres de hielo, especialmente en el suroeste. El interior de la isla está prácticamente deshabitado.

¿Cuál es el pueblo más deshabitado de Colombia?

El pueblo más deshabitado de Colombia es Busbanzá, ubicado en el departamento de Boyacá. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2021, Busbanzá tenía una población de 1.161 habitantes, distribuidos en menos de 200 viviendas.

Su extensión urbana es de solo 5 kilómetros cuadrados, mientras que la zona rural abarca 22,5 kilómetros cuadrados Este municipio se caracteriza por su tranquilidad y baja densidad poblacional, lo que lo convierte en un lugar único en el país.

El municipio fue fundado oficialmente el 5 de enero de 1602 por el oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, Luis Henríquez. Su nombre proviene de la lengua muisca y significa ‘Tierra del Tributo’, ya que en tiempos prehispánicos, los habitantes acudían a este lugar para pagar tributos.

Una de sus principales atracciones es el Parque Principal, un espacio rodeado de montañas y jardines, que ha sido remodelado en varias ocasiones, incluyendo la restauración de su pileta en 2010.

Este parque es un lugar de encuentro para la comunidad y es visitado por personas que llegan a pedir favores a Santa Lucía, la patrona del municipio.

¿Cuál es el lugar más barato para vivir en Colombia?

Neiva es la ciudad más barata para vivir en Colombia en 2025, según el análisis del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Si bien hay un pueblo más barato en Colombia, las ciudades que consistentemente han presentado las variaciones más bajas en el IPC, lo que sugiere un menor aumento en el costo de vida, son:

Neiva: ha registrado la variación mensual del IPC más baja en algunos meses de 2025. Por ejemplo, en el corte de enero de 2025, se reportó una variación de 0.14 %.

ha registrado la variación mensual del IPC más baja en algunos meses de 2025. Por ejemplo, en el corte de enero de 2025, se reportó una variación de 0.14 %. Valledupar y Riohacha: también figuran consistentemente entre las ciudades con las variaciones del IPC más bajas en los primeros meses de 2025.

El IPC mide la variación de precios, no el costo absoluto de vida. Una baja variación indica que los precios no aumentaron mucho en ese periodo, pero no necesariamente que los precios sean los más bajos en general.

El DANE no publica un ranking directo de las ‘ciudades más baratas para vivir’, pero es clave entender que el IPC es una herramienta para medir la inflación en Colombia y eso sirve como referencia oportuna.

Así, el análisis de las variaciones del IPC sugiere que Neiva, Valledupar y Riohacha han experimentado los menores incrementos en el costo de vida durante los primeros meses de 2025, lo que las señalaría como posibles lugares donde el costo de vida no ha aumentado tan significativamente en comparación con otras ciudades del país.

