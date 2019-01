Antes de dar sus consejos, Elianis aclaró: “El tema de la belleza para mí es un poquito complicado, porque yo nunca me he sentido realmente bella, no he sido reina de belleza, pero he aprendido [cosas básicas] en el transcurso de los años”.

Aún así, en sus redes sociales es bastante halagada y hay seguidoras que hasta le piden consejos, especialmente por su tonificado cuerpo y su pelo.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Melina Ramírez está embarazada; espera su primer hijo Promovido por: Efecty

Entre los tips del video que está abriendo esta nota, la famosa no incluyó sus rutinas de ejercicio y baile, que son otras de las cosas que la ayudan a lucir así de guapa.