green

“Me gusta bañarme con agua fría en este frío intenso de Bogotá y nunca uso jabón cosmético. Es decir, el jabón de mi cuerpo se llama azul rey”, aseguró la famosa, que no es la única de ‘Pasión de gavilanes’ que destapó su secreto de belleza este mes, Paola Rey también lo hizo.

Luego, Natasha Klauss explicó en la grabación que ese producto la ayuda a mantener el PH natural y relató cómo fue que terminó cambiando el jabón de baño por este.

Una vez en una grabación se encontró con “una maquilladora, con una piel superradiante, brillante, la cosa más divina” y decidió preguntarle qué cómo hacía para tenerla así.

“Me dice: ‘Ay, no, mi amor, yo todos los días me baño con agua fría y jabón azul rey’. Y yo: ‘¿Azul rey, el que es pa’ lavar la ropa?’. ‘Sí, ese, no importa la marca’ [respondió la maquilladora]. A partir de ese momento, en mi baño solo existe el jabón azul rey”, puntualizó la actriz que da vida a Sarita Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’.

Aquí el video de Caracol donde Natasha —que en redes suele mostrar su rostro sin maquillaje— contó sus secretos, el del jabón se puede escuchar desde el minuto 1:40 y, cabe mencionar, que le funciona a ella, pero podría no ser apto para todo tipo de pieles.