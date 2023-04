El reconocido portal gastronómico TasteAtlas ha publicado recientemente su tan esperado ranking de las 100 mejores sopas del mundo, en el que se destaca la inclusión de una única preparación colombiana.

Sin embargo, a diferencia de las opciones más populares como el Sancocho, el Ajiaco o la Mazamorra, esta receta tradicional proviene de la región del Caribe colombiano y lleva por nombre ‘mote de queso’. La selección de esta sopa para formar parte de este exclusivo listado demuestra la riqueza y diversidad de la cocina colombiana, y es un motivo de orgullo para los amantes de la gastronomía en el país.

El puesto que ocupa esta sopa es el número 60, y es la única de Colombia. El primer puesto para la selección de sopas es para la sopa japonesa de Fukuoka –la ciudad que nombra Juan Luis Guerra en su canción–, Tonkotsu ramen; la segunda es de Polonia, y se llama Żurek; la tercera viene de Turquía y se llama Mercimek çorbası; la cuarta llega de Surabaya, Indonesia y se llama Rawson; la quinta es mexicana, de la península de Yucatán, se llama sopa de Lima.

El mote de queso recibió una calificación de 4.4, frente al 4.7 que le otorgaron a los cinco primeros productos del ranking.

All about the 100 best-rated soups in the world: https://t.co/iDxtQjqDAt pic.twitter.com/bQJ4iyfNHY

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 14, 2023