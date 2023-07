El horóscopo chino es uno de los horóscopos más interesantes, pues tiene 12 signos, pero estos no se rigen por una fecha o mes especificó, para concretar a los signos se usa por medio del año de nacimiento, pues aseguran que cada año representa un animal.

Ahora el mismo horóscopo anunció que signos serán los más suertudos para el mes de julio, los signos que tendrán más suerte se verán influidos por el signo que rige el presente año que es el conejo de agua. Mismo que según los expertos influirá en la suerte de todos los otros signos.

¿Qué signos tendrán buena suerte según el horóscopo chino?

El signo de rata tendrá éxito en el ámbito laboral después de mucho trabajo duro y esfuerzo obtendrá su recompensa, mientras que también le irá bien en el área de salud, pues el horóscopo asegura que la salud física será uno de los fuertes.

Para el signo del buey se espera que la salga de malestares físicos y se pide que tenga una mejor organización, una suerte muy buena para el trabajo, podría tener un ascenso si es que demuestra merecerlo, sus jefes estarán viendo atentamente sus acciones.

El signo tigre tendrá suerte durante los primeros días del mes de julio, triunfando en el ámbito del amor y laboral, aunque su suerte no llegaría a los problemas de salud, aunque no enfermará, estaría sensible ante algunos cambios de clima.

El último suertudo signo dragón, un signo activo y que siempre busca conseguir más, ahora la suerte le sonríe y podría obtener una buena economía durante este mes, ganar la lotería o encontrar dinero, este signo obtendrá más dinero este mes.