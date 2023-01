Este 22 de enero empezó el nuevo año del conejo, según el calendario chino, y le decimos adiós al Tigre de agua. Este está conformado por 12 signos representados por diferentes animales y un elemento correspondiente, cada uno, por supuesto, con diferentes características. A diferencia del conocido horóscopo occidental, este se lee solo con el año de nacimiento.

Cada uno de ellos representa unas energías particulares con las que el año trabajará, y quienes nacen en dicho año serán también representados por esas energías. Es decir, quienes nacen en un año representado por el buey son del signo buey, y su fortuna será determinada por la relación del animal propio con el que rija el calendario.

(Vea también: Horóscopo: ¿cómo le favorecerá la luna nueva de enero de Virgo a Piscis en Acuario?)

Esto también quiere decir que, dependiendo del elemento y del animal, el año tendrá ciertos retos, ventajas, características y una cierta “personalidad” que por supuesto, favorecerá a algunos signos, más que a otros, y será beneficioso en algunos planos más que en otros (materiales, sociales, espirituales, etc.).

View this post on Instagram A post shared by Ludovica Squirru (@ludovica.squirru)

Además, los expertos en el tema sabrán que un año no se clasifica solo por su animal, sino que también hay un ciclo sexagenario compuesto por 10 tallos celestiales y 12 ramas terrenales.

¿Cómo será el año nuevo del conejo según el calendario chino?

Según la astróloga Ludovica Squirru Dari al conejo le desagradan el desorden y la violencia, y que este año “aportará su influencia mágica en nuevos sueños y utopías”. Según su último libro Horóscopo chino 2023: Conejo de agua, estamos en un tiempo de transición, pues el conejo es un animal que nos permite encontrarnos con “la posibilidad de una verdadera transmutación”.

La astróloga lo equipara con el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, un camino hacia un mundo más genuino y un riesgo necesario que nos cambia la vida.

(Lea también: Horóscopo con Javis Predice del 23 al 29 de enero de 2023)

El conejo es el pasaporte a una nueva vida

“Ella podría haber tenido una vida que no quería, con mandatos, con un tipo que no estaba enamorada, casarse y tener hijos… O seguir ese conejo blanco que la metió en ese hoyo para su verdadero viaje iniciático, y así transformarse y dar ese salto cuántico”, asegura la astróloga en una entrevista con el diario El Clarin.

“A veces uno duda ‘me animo, no me animo’, por ejemplo, te hartaste de tu laburo y decís ‘si lo dejo no tengo un mango y no sé de qué voy a vivir’… Pero me animo, porque a la vez así no puedo seguir viviendo, porque me estoy muriendo en vida y veo cómo me reinvento. O una relación que está dando vueltas y no sé si terminarla o no. El conejo es como el pasaporte a la verdadera realidad de lo que vamos a tener que vivir todos como humanidad, porque nadie se salva. Y, en lo personal, la posibilidad de un cambio trascendente”.

También, la experta Thierry Chow, una consultora de geomancia con sede en Hong Kong, que además escribe el horóscopo chino para Vogue, explicó a CNN: “El año del conejo de agua va a ser un año más suave. Tendremos tiempo para tomar un respiro. Hemos estado en el túnel durante los últimos años, y la luz se está haciendo más grande ahora”, dice Chow.

View this post on Instagram A post shared by Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

Sin embargo, la astróloga argentina Ludovica Squirru Dari, la raza humana se verá ante muchos momentos de crisis con la naturaleza, y dice que es el momento de despertar las plegarias y conectarse con la tierra para apreciar el don de la vida con más humildad y cuidado con la naturaleza.

Un consejo para atravesar el año del conejo

El consejo o sugerencia que le dio la argentina al diario El Clarin la astróloga argentina es “buscar la propia identidad”, ya que para los chinos, el conejo es un signo de mucha suerte.

La leyenda del conejo y por qué es el más suertudo

“Cuenta la leyenda que había un campesino chino que estaba viste arando y trabajando la tierra, y que estaba muerto de hambre. De golpe vio pasar un conejo y, aunque pensó en matarlo para comerlo, no lo mató. Entonces, cuando los 12 animales se presentaron ante Buda para formar el zodiaco, como sabía que había pasado eso, lo premió y tiene un lugar especial, es el más afortunado. Por eso se dice que cuando hay Luna llena el conejo está como apoyado en la Luna, es como el elixir de la inmortalidad”.