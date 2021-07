En ese sentido, Noticias Caracol señala que, si bien no hay estudios que evalúen específicamente el impacto de las bebidas alcohólicas en la respuesta del cuerpo a la vacuna, especialistas sostienen que se debe evitar sobrepasarse.

Así pues, el infectólogo Alejandro Mojica señaló en ese medio que el exceso en el consumo de alcohol tiene como consecuencia efectos neurológicos como:

El especialista le dijo al informativo que, además de los síntomas anteriores, beber licor luego de recibir la vacuna contra el coronavirus puede producir efectos como la “disminución de las defensas”.

La misma pregunta se ha hecho en otros países, y el medio Argentino Clarín se la transmitió al subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de Gobierno de Buenos Aires, Gabriel Battistella, que también llamó a la mesura.

“Es aconsejable no consumir en exceso”, anotó, pues los síntomas ya mencionados “pueden dar con cualquiera de las vacunas”.

“Para no mezclar las cosas y para no potenciar un posible efecto adverso, se recomienda que no te excedas con el alcohol”, explicó el profesional de la salud en el medio argentino.