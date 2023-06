Durante el fin de semana del 9 al 11 de junio se verán materializados los proyectos de los ganadores de la tercera edición del programa ‘Es Cultura Local’. La iniciativa distrital entregó más de mil millones de pesos con el objetivo de fortalecer el ecosistema cultural y creativo en las localidades de Santa Fe, Mártires y La Candelaria, en Bogotá, y potenciar los procesos culturales de sus agentes productivos.

Los beneficiarios vienen trabajando en los proyectos desde 2022 y los resultados de estos esfuerzos se verán reflejados en la amplia oferta de eventos gratuitos que habrá cada semana en la capital del país. Entérese aquí de la programación para este fin de semana.

Viernes 9 de junio

Comparseros Candelarios- Localidad La Candelaria

Muestra final de los talleres de producción de música, maquillaje, escenografía, máscaras y vestuario.

Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Lugar: Entrada Colegio Integrada La Candelaria (Carrera 2 # 12C – 30)

Entrada Colegio Integrada La Candelaria (Carrera 2 # 12C – 30) A cargo de: Bosquejos callejeros

Sábado 10 de junio

Recorrido Conversatorio Cartógrafo vida sostenible – Localidad Santa Fe

Rosa Poveda, fundadora de la Granja Escuela Agroecológica ‘Mutualitas y Mutualitos’, será la encargada de este conversatorio que se realizará durante el recorrido.

Hora: 11 a. m. a 3 p. m.

11 a. m. a 3 p. m. Lugar: Universidad Distrital – Sede Macarena (Carrera 3 # 26A-40)

Universidad Distrital – Sede Macarena (Carrera 3 # 26A-40) A cargo de: Kabitat

Music Conexión Candelaria- Localidad La Candelaria

Presentación musical de las bandas Mar Caribe, Le Blues Rose Band y Sir Palenqui.

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Casa Magola Buendía (Carrera 2A ·# 17-60)

Casa Magola Buendía (Carrera 2A ·# 17-60) A cargo de: Circuito en vivo 2

Festival de danza urbana – Localidad Santa Fe

Grupo invitado: Host Latino.

Participarán las categorías: 5VS5, Seven to Smoke y Power Moves y los jueces serán Archi Cano, Born y DJ Kos One.

Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Lugar: La K-Zona (Calle 15 # 9-64)

La K-Zona (Calle 15 # 9-64) A cargo de: Fusion Crew

Domingo 11 de junio

Muestra Final Danza Afro – Localidad La Candelaria

Fiesta cultural con presentaciones artísticas, música y danza.

Hora: 10:00 a. m. clase abierta /11:00 a. m. Muestra final

10:00 a. m. clase abierta /11:00 a. m. Muestra final Lugar: Plaza de Mercado La Concordia (calle 12c # 1 -40)

