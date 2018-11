View this post on Instagram

NO EXISTE MEJOR EJERCICIO EN EL MUNDO PARA QUEMAR GRASA Y DEFINIR EL ABDOMEN QUE LAS RUTINAS ISOMETRICAS (ejercicios que tensan el músculo)!!!!🙌🏼 Ejercicio 1 de rutina de plancha 😈 Durante 2 minutos (cuenta 120 segundos) mantente en posición de plancha 💆🏽‍♀️ La posición correcta es sobre los antebrazos, con la espalda recta y las puntas de los pies sobre el suelo, tu cabeza debe ver hacia en frente o ligeramente hacia abajo sin tensar tu cuello y SIEMPRE aprieta el abdomen sin olvidarte de respirar con un buen ritmo. 🧚🏻‍♀️ Si no toleras los dos minutos, comienza con uno y ve agregando 10 segundos cada semana hasta conseguir los 120. 😎 . . . #fitnesschallenge #fitness #fitspo #fitnessgirl #fitnessmotivation #fit #fitnessaddict #inspiration #youcandoit #justdoit #abs #plank #routine #workout #absworkout #bestrong #behealth