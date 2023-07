La pitonisa Mizada Mohamed ha dado las predicciones de cada signo zodiacal para este viernes 28 de julio, varios de estos signos obtendrán gran fortuna durante el inicio de este fin de semana, mientras que otros deberán trabajar en sus áreas de oportunidad.

(Vea también: Si su gato no para de maullar en la noche, no lo ignore, puede estar necesitando su ayuda)

Los horóscopos se han alineados y han predicho lo que esperará cada signo durante este viernes, Mizada da su predicción para los 12 signos y aquí son compartidos lo dicho por la pitonisa.

Horóscopo hoy 28 de julio

Estos son las predicciones para cada uno de los signos zodiacales según Mizada Mohamed, estas predicciones son para este viernes 28 de julio del presente año.

Aries: Aprovecha todas las oportunidades en cuanto se presenten, hay mucho fuego en el ambiente al cambiar la luna a Sagitario a las 6 de la tarde con 23 minutos, y se mantiene en creciente viernes y sábado.

Tauro: Fortaleza, seguridad, ganas, entrega, compromiso, todo eso hay en ti, estos días son muy importantes en tu vida laboral y profesional, no se digan en lo sentimental mi querido Tauro.

Géminis: Estás planificando, realizando viajes, estás haciendo compras importantes o inversiones, un buen balance de ingresos y egresos para iniciar algo por tu propia cuenta o para cerrar un ciclo.

Cáncer: Hay que trabajar mucho con tu yo, con tu ser, con tu interno, y buscar las piezas perdidas dentro de tu interior, se llaman, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto.

Leo: Están en una época maravillosa con mucho fuego en el ambiente, Venus, Marte, tu sol y demás y ahora la luna creciente en Sagitario pues es tiempo de hacer que las cosas sucedan.

Lee También

Virgo: Aléjate de ruidos, presiones, tensiones, y haz un reencuentro contigo mismo, toma papel y pluma y escribe exactamente quién soy, qué quiero a dónde voy, con quién quiero ir.

Libra: Tu intuición, tu percepción, tus sueños premonitorios están súper desarrollados. Muy atento a la señal y a los mensajes que el universo tiene para ti, mantén tus antenas psíquicas elevadas.

Escorpio: No te enganches absolutamente de nada y esto es importantísimo porque tienes todas las de ganar en juntas, eventos, reuniones, eventos, celebraciones, fiestas y demás, utiliza ese carisma para que todo siga funcionando.

Sagitario: Está pasando por un proceso de muchos cambios importantes, la agenda súper saturada, así que aprovecha que te conviene Sagitario, porque este día es muy sagitariano.

Capricornio: Lánzate a la aventura de vivir. Permitir gozar, vibrar, por favor, haz a un lado del qué dirán, el qué dirán no paga deudas, no te atiende, no te mima, te detiene, no los escuches tú eres demasiado.

Acuario: Tu niño interior está totalmente hablándote todo el día, diciéndote, quiérete, ámate, admírate, valórate, respétate, así que por favor enciende una velita blanca, toma una fotografía tuya de cuando eras pequeñito y háblale.

Piscis: Estás brillando y brillando mucho, y ya sabes qué digo siempre si tu brillo les molesta, que se pongan lentes, así que, a brillar, no vas a detener tus pasos absolutamente por nada.