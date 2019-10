View this post on Instagram

Me divertí un montón con este maquillaje de el joker! No quise hacerlo "perfecto" o "lindo" porque el joker no es nada de esas cosas! Me queria ver como una loca jajaja 😝 Quien se atreve de hacer este maquillaje? ••••• I had so much fun creating this Joker tutorial! I didn't wanna do the "perfect" joker makeup because the joker is far from that. I wanted to look crazy like him! Lol 😝 hope y'all enjoy 💚💚 • Igual para preparar mi piel siempre intento lavarla y hidratarla muy bien, para protegerla de la carga tan grande de maquillaje que voy a estar usando este fin de semana.