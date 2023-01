ACUARIO: Usted no quiere volverse un peleador compulsivo. Los avispados ven la manera de sacar ventaja sobre el prójimo; últimamente ha enfrentado problemas menores y mayores que no deberían pasar, si hubiera consideración por los demás… La convivencia recuerda muchas veces las palabras del filósofo Thomas Hobbes: “El hombre es lobo para el hombre”.

PISCIS: A pesar de que usted se esfuerza en controlarse y no morderse las uñas, su impaciencia aumenta; sus proyectos no avanzan ¿Podrá seguir a la espera? Lo que corresponde es dejar su pasividad y averiguar sin preámbulos qué pasa, venciendo el pudor, que lo paraliza, para no incomodar a nadie. Y mientras tanto, su angustia crece.

GÉMINIS: A pesar de que el año empezó en forma, usted no quiere salir de las cuatro paredes de su casa; necesita tiempo para saber qué quiere. Por ahora evita las preguntas; cuando las enfrente se dará cuenta de que no puede seguir por el mismo camino, que desemboca en una rutina insoportable… Su Tarot evoca la imagen de un pequeño lago rodeado de alisos, nogales y arbolocos. Es hora de lanzarse.

VIRGO: Usted no quiere acordarse de algunos eventos que ocurrieron a finales del año y revelaron la verdadera esencia de personas, que parecían otras, escondidas debajo de sus máscaras… Tampoco quiere revivir tantos afanes y carreras que lo agotaron; todavía le faltan horas de buen sueño para recuperarse. No se detendrá en el diciembre pasado, cruzó la línea del tiempo.

LIBRA: En un ejercicio de sana memoria, volver sobre lo mismo se justifica para entender lo que pasó, con la idea de no repetir los mismos errores en el futuro… Pero de acuerdo con el ocho de espadas, al revés, usted corre el riesgo de quedarse en el pasado, dando vueltas obsesivas alrededor de situaciones que no deberían concentrar su atención… Lo que pasó, pasó ¿Qué piensa?

ESCORPIÓN: Ahora sí empezó el año… Usted no se dejará contagiar de la premura, que es mala consejera. A finales del año varias cosas resultaron mal hechas por el afán y usted no sabe si podrá reversarlas. En su trabajo varios sostienen que deben mantenerse en lo dicho y hecho, por las apariencias, y seguir cometiendo errores veniales y graves ¿Hará lo mismo?

SAGITARIO: De acuerdo con el siete de espadas, usted se propone disminuir el ritmo, sin llenarse de actividades, al punto de no pensar; tener tiempo para usted, sin correr detrás de infinidad de citas, a las que llega tarde… A pesar de sus buenos propósitos muchísimas ideas le dan vueltas en la cabeza y lo aturden. No oye lo que le dicen y no ve lo que tiene al frente. No está aquí ni ahora, sino en otra parte.