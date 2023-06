Para usted es una complicación hacer sumas y restas, el imperativo cotidiano, con el fin de ajustar el presupuesto, haciendo caso omiso de las cosas innecesarias que se venden y compran, bajo el rótulo de imprescindibles, en busca de la felicidad anunciada. La compulsión por las compras es su manera de sublimar la realidad. Esta semana mantendrá a raya su locura por los antojos.

No puede expresar lo primero que se le venga a la cabeza; no lo autoriza el que otros lo hagan y produzcan tsunamis. Sin embargo, hay algo “detrás” de su impulsividad que vale tener en cuenta: lleva mucho tiempo conteniéndose para decir lo correcto, no herir susceptibilidades, no intranquilizar más. Lleva mucho tiempo escogiendo las palabras con extremo cuidado con el fin de esconder su pesimismo.

Pequeños contratiempos se le vuelven obstáculos insalvables. Piensa que cualquier observación de las personas cercanas se dirige a censurar su comportamiento y que todo va a salir mal. Como es consciente de su hipersensibilidad, buscará estar a solas mientras logra serenar su mente. Sin embargo, en estas cumbres borrascosas, es casi imposible mantener la tranquilidad.