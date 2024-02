ACUARIO:

Empezó otra semana. El sol brilla y esto lo preocupa a pesar de que ha sido siempre una motivación para enfrentar los desafíos de una ciudad gris, “Grises las paredes, los árboles”, como decía María Mercedes Carranza. Usted pide que llueva, llueva… Si no se cuida la naturaleza, los nacimientos de agua, los ríos y las quebradas, la tierra se convertirá en un desierto, seca, agrietada. Cada día es más consciente de esto.

PISCIS:

En su trabajo varios se congregan en la sala de reuniones, cabizbajos por lo que está pasando; dicen en voz baja que no pueden hacer nada sino esperar a que las cosas mejoren ¿Esto será posible o será mera ilusión que se lleva el viento? Usted hará caso omiso de las caras largas y las conversaciones pesimistas. Seguirá.

ARIES:

La terquedad dificulta sus proyectos: insiste en ir por el mismo camino, incapaz de abandonar la ruta conocida que no lo lleva a ninguna parte ¿Para qué seguir por ahí si hay piedras atravesadas que son obstáculos gigantes? ¿No sería mejor intentar otra forma de hacer las cosas? Detrás de su terquedad está el miedo agazapado que le impide cambiar.

TAURO:

Tiende a idealizar a las personas queridas… Tienen razón siempre, saben cuál es el camino, no se ahogan en un vaso de agua y se maravillan con el resplandor de la luna, el susurro del viento, el ruido de la quebrada. El cuatro de copas del Tarot sostiene que las personas queridas son valiosas pero no son perfectas.

GÉMINIS:

El mismo barrio, la misma cuadra, la misma casa… Regresaron las rutinas que se repiten días, semanas, meses; las conversaciones tocan temas eternos, la violencia, los desastres naturales que no se atienden, la irresponsabilidad de muchos. A pesar de que todo sigue igual, usted intuye que está a punto de tener cambios que sacudirán su vida. Llegarán con la madrugada…

CÁNCER:

Ordenar sus finanzas es una tarea que pospone, mejor dejarlo para mañana o la otra semana y el tiempo pasa… Su preocupación financiera crece pero piensa en otra cosa; considera que es algo menor frente a las grandes cuestiones de la vida; además, en aras de la buena educación hablar de dinero no está bien. En fin, usted no puede ser la única persona que se niegue a revisar sus finanzas.

LEO:

Uno de sus propósitos para el 2024 es mantener la fuerza de voluntad y evitar las tentaciones que llegan seductoras y coquetas. Así cumpliría lo que se propone y se libraría de la culpa, la soga al cuello. Recordará entonces sus metas: cuidar su salud física y mental, no excederse en el trabajo, tener tiempo para sí mismo y sus seres queridos y cultivar las pasiones que enriquecen el espíritu.

VIRGO: El amor no puede ser incertidumbre; los amores que la literatura ha inmortalizado no son así. El amor facilita conversaciones cercanas con el fin de sentir y entender al otro; es algo, un no se que para colorear la vida, estimular la seducción, el placer, la entrega. Y por supuesto, se vale la ilusión de que dure en el tiempo, no sea sólo una noche. Y sobre el amor dice Antonio Machado: “… Aguda espina dorada/, quién te pudiera sentir/ en el corazón clavada”.

LIBRA:

Aumentan sus ganas de ir al mar… Cierra los ojos y ve el espejo de agua, oye su ruido que trae la vida, risas y gritos alegres junto al mar aunque en el último tiempo allí también se han ahogado muchos. Por el excesivo calor que ha hecho hervir las calles y también por el afán de ver el horizonte sin límite, aumentan sus ganas de ir al mar, para no sentirse contra la pared.

ESCORPIÓN:

Necesita disminuir la marcha con el fin de reconocer en dónde está. Si se atiene a las palabras, sólo palabras, muchos están de acuerdo con sus propuestas y están dispuestos a seguirlo. Es pura manipulación: en realidad no les interesa lo que usted propone, lo consideran traído de los cabellos… Como dice el dicho popular: “Soldado avisado no muere en guerra”.

SAGITARIO:

Después de la pandemia han seguido otros males… Imposible no ser consciente de esto al ver los helicópteros que pasan por el cielo; no llevan turistas sino agua para salvar los cerros que arden en llamas, botan humo y candelillas… Usted guarda silencio mientras suplica que ojalá llueva, la emergencia se supere y pueda volver a mirar las montañas con tranquilidad! No es el único que se siente así!

CAPRICORNIO:

Usted recuerda que la solidaridad es la esencia de lo humano: ponerse en el lugar del otro, entender angustias y sufrimientos ajenos sin apurar el paso, sin pasar de largo para no enterarse… Siempre es gratificante escuchar a los demás con atención, abrir los brazos, ayudar… Solidaridad para luchar contra el egoísmo, esa muralla de piedra que nos encierra.

