Se preocupa excesivamente por su salud… Del cuidado responsable pasa a la obsesión; podría convertirse en un “enfermo imaginario”, lleno de dolores que le recorren todo el cuerpo. En realidad, su cuerpo envejece y no puede parar el proceso, pero sí puede controlar su mente que agrava sus malestares físicos. Necesita ponerle freno a su mente desbocada ¿Qué piensa?

Le dicen que por su forma complicada de ser usted pierde su fino sentido del humor, se preocupa en exceso y los demás se alejan para que su realismo crítico no los contagie, no empeore el panorama. Su “complicación” consiste en no ser ingenuo, en no creer ciegamente en todo lo que le dicen, oye y ve, sin sospechar que por la mala fe se urden trucos y trampas. Su pensamiento crítico es la salvación.

Usted necesita pensar sobre el futuro… Seguir igual, la misma ciudad, el mismo barrio, el mismo trabajo, la rutina que se repite o hacer los cambios que le gustarían.

Continuar en la inmovilidad, como ha estado desde hace un tiempo, significaría perder valiosas oportunidades por cuenta de su pasividad ¿Qué piensa?

