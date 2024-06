Por: El Espectador

Tarot para Piscis

Le enseñaron que debía defender la intimidad, nadie podía entrar a este lugar sagrado. Por eso habla poco de sí mismo: se puede saber qué piensa, pero sobre lo que siente, esa es otra historia… Por cuenta de las cosas no dichas y de los sentimientos no expresados, su entendimiento se nubla, se ahoga y explota. Que no le pase esto durante la semana.

Tarot para Aries

Respirar hondo antes de hablar, tres o cuatro veces, hasta sentir que puede hacerlo en buen tono, sin agredir a nadie. Este comportamiento civilizado supera años de barbarie y es la regla de oro que muchos deberían seguir en estos momentos de efervescencia, en los que es normal salirse de casillas y pegar un grito. Usted respirará hondo…

Tarot para Tauro

Hay motivos para la desconfianza… Muchas personas no son confiables, dicen una cosa, hacen otra según les convenga, no cumplen su palabra y se prestan para hacer jugadas traicioneras. Confiar porque sí le parece el colmo de la ingenuidad. Usted se volvió desconfiado, tanto que le preocupa llegar a la paranoia.

