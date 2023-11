Aries ( 21 de marzo – 20 abril )

Es el momento de aislarte y dejar de lado el drama que estás viviendo. Trata de trabajar en tu confianza y sacar lo mejor de la mala experiencia que vives.

Palabra del día: Seguridad.

Tauro ( 21 abril – 20 mayo )

Alguien de tu alrededor está aprovechándose de tu buen corazón y de tus nobles sentimientos. Intenta no dar tanto la mano a quienes no lo valoran.

Palabra del día: Intuición.

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Estás guardando un secreto que perjudica a alguien conoces. Esto no te deja en paz. Busca un espacio para hablar con esa persona y liberar ese karma.

Palabra del día: Lealtad.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Los problemas hacen parte del día a día. No los agrandes más con lo que te imaginas. Tu cabeza en ocasiones te juega muy malas pasadas.

Palabra del día: Inteligencia.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Ten mucho cuidado con el tono que estás utilizando para comunicarte. A veces resulta ofensivo e inapropiado para los demás.

Palabra del día: Tacto.

Virgo ( 23 agosto- 22 septiembre )

Momento para poner tus finanzas a andar. Es importante que cierres los negocios que tienes pendientes y los pongas a andar. Sin miedo y sin complicaciones.

Palabra del día: Ejecutar.

Libra ( 23 septiembre- 22 octubre )

Estás muy acelerado por estos días tomando decisiones que solo te están perjudicando. ¿Cuál es la idea de competir contigo mismo?

Palabra del día: Tranquilidad.

Escorpión ( 23 octubre- 22 noviembre )

Tomar la decisión de alejarse puede ser muy difícil a veces. La clave es que busques actividades que te saquen de la rutina emocional que tú mismo decidiste vivir.

Palabra del día: Avanzar.

Sagitario ( 23 de noviembre – 20 diciembre )

Estás cometiendo errores una y otra vez. Estás en un momento de mucha confusión, debes hablar con las personas que te tienen sumergido en malos estados de ánimo.

Palabra del día: Entender.

Capricornio ( 21 de diciembre – 19 enero )

Sentir intensamente no está prohibido. Expresa lo que sientes en el momento que debes. No te guardes nada, tu corazón no es solo un músculo.

Palabra del día: Satisfacción.

Acuario ( 20 enero – 18 febrero )

Aprende a leer a las personas que se relacionan contigo. La primera percepción energética es la que marcará el camino de la honestidad y la transparencia.

Palabra del día: Sinceridad.

Piscis ( 19 febrero – 20 marzo )

Llegó el momento de dejar de discutir por todo. Mantener la calma hará que manejes las situaciones cotidianas con más sabiduría y certeza.

Palabra del día: Escuchar.

