Portales como The Guardian se dieron a la tarea de averiguar qué cosas se podrían guardar en este pequeño bolso y encontraron que solo caben unas cuantas mentas. No podrían guardarse ni siquiera los 520 dólares (más o menos un millón seiscientos mil pesos colombianos) que Moda Operandi dice que cuesta.

La pieza se dio a conocer en medio del ‘Paris Fashion Week’, y desde ese momento el mundo de la moda puso su ojo crítico sobre ella. Solo mide 5,2 centímetros y cabe en la palma de la mano.

Este bolso es una versión que se desarrolló a partir de ‘Le Chiquito’, que medía 12 centímetros y se vendía en 500 dólares (alrededor de un millón y medio de pesos colombianos).

Esta es la pieza:

When you say you carry “little to no” emotional baggage. @jacquemus pic.twitter.com/AmF9SisAB2

— COVETEUR (@Coveteur) February 25, 2019