Se acerca la Navidad y las familias colombianas se preguntan sobre las tendencias de decoración para el 2023. Esta época, clave para pasar tiempo en familia o compartir con lo más cercanos, puede traer consigo problemas financieros si no se establece un presupuesto. Por eso, es importante que tenga varios ‘tips’, uno de ellos es acudir al reciclaje para ahorrar.

Un árbol con material reciclado es una buena idea. El árbol artificial dura más y se puede utilizar año tras año, pero no hay que olvidar que su resistencia se debe a que está fabricado con plástico (que no es biodegradable). De esa manera, aparte del ahorro al no invertir en un producto de ese material, se le da un regalo de Navidad al planeta.

La contaminación por plásticos es un problema mundial, como indica National Geographic en un informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), donde advierte que la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de ese material al año. Por eso, por si acaso, armar un árbol con botellas plásticas no es sinónimo de ayudar al medio ambiente.

¿Cómo hacer un árbol reciclado para Navidad?

El reciclaje se ha convertido en una de las opciones más importantes para cuidar el medio ambiente. La sociedad ha buscado maneras creativas en las cuales puede utilizar materiales que son amigables con el planeta. Aquí encontrará algunas opciones para tener un buen árbol de Navidad para este 2023 sin gastar mucho dinero y dando un aporte al ecosistema:

Árbol de Navidad con rollos de papel higiénico: es una forma de aprovechar el rollo de papel, ya sea el del baño o el de cocina, que trae aluminio. La idea es que reúna la mayor cantidad de rollos y cuando ya sienta que son los necesarios puede comenzar a personalizarlos, ya sea pintándolos o con ‘stickers’ decorativos. Luego, debe colocarlos unos encima de otros para formar la pirámide y al final puede colocarle una estrella y rodearlo con luces para que se vea más llamativo. Recuerde que dependiendo de los rollos que tenga el árbol tendrá el tamaño.

Árbol de Navidad con las cajas de los huev os (no la de plástico) : cuando reúna la cantidad de cajas de cartón puede pasar a pintarlas de color verde para representar mejor la forma de un árbol real. Después debe pegarlos en forma de pirámide, en la base coloque la más grande, luego coloque la decoración y adicione las luces.

Árbol de Navidad con botones: esta es una opción si quiere hacer uno pequeño. Coloque un cono de cartulina para que sirva de soporte, luego escoja distintos colores y tamaños de botones para hacerlo diferente. Al final puede colóquele las luces.

