Una ciudadana española llamada Paula Cruz compartió en su cuenta de TikTok el dinero que se gana trabajando en Estados Unidos, más exactamente en el estado de California, y sorprendió a más de uno con las cifras.

(Vea también: Colombiana que migró a EE. UU. bajó de la nube a quienes piensan hacerlo: “Desaprovéchenlo”)

Según contó, por una hora de trabajo como niñera cobra más del salario mínimo legal diario vigente en Colombia (43.333 pesos), pues dijo que nunca ha cobrado menos de 25 dólares la hora, es decir, más de 104.600 pesos en Colombia.

“La verdad, el dinero que se gana en Los Ángeles probablemente no se gane en ninguna ciudad del mundo. El salario mínimo es de 18 dólares la hora y nunca he cobrado menos de 25 la hora. Como ‘nani’ siempre he estado cobrando entre 25 y 30 la hora”, narró la joven española.

De acuerdo con lo mencionado por Cruz, también trabaja en eventos y en modelaje, por lo que allí le pagan mucho más.

“Cuando trabajo en eventos, me pagan entre 30 y 40 dólares la hora, y haciendo cositas de modelaje me pagan 100 la hora. Ustedes hagan los cálculos, pero mínimo, mínimo, son 4.000 dólares al mes. Más o menos estoy ganando entre 4.500 y 6.000 dólares al mes”, agregó la joven.

En ese sentido, la joven ganaría entre 18’800.000 y 25’000.000 pesos colombianos al mes. No obstante, para muchos internautas es una cifra que, para alguien que vive en Los Ángeles, es muy normal.

“Eso no es nada en California”, “ganas eso, pero gastas mucho más”, “pero ¿cuánto son los gastos físicos?”, “4.000 dólares allí no es mucho”, “ganas eso en Los Ángeles, que es una de las ciudades más caras del mundo”, “no digas cuánto ganas, sino cuánto te queda libre al mes”, “me parece poquitísimo”, “eso en Los Ángeles no alcanza para mucho”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos?

Aunque el gobierno federal establece un salario mínimo nacional de 7,25 dólares por hora, muchos estados han optado por implementar sus propias leyes que establecen montos más altos. Esto ha llevado a una variabilidad significativa en los ingresos de los trabajadores, dependiendo de su ubicación.

A continuación, presentamos un resumen del salario mínimo en algunos estados destacados:

California: $ 15.50 por hora, con planes de aumentos anuales.

Nueva York: $ 15.00 por hora en la ciudad de Nueva York; $ 14.20 en otras partes del estado.

Florida: $ 11.00 por hora, con incrementos programados hasta alcanzar $ 15.00 en 2026.

Texas: $ 7.25 por hora, alineado con el mínimo federal, pero algunas ciudades tienen salarios más altos.

Illinois: $ 13.00 por hora, con un aumento programado a $ 15.00 para 2025.

Washington: $ 15.74 por hora, uno de los más altos del país.

Oregon: $ 13.50 a $ 14.75 por hora, dependiendo de la región.

Lee También

Cada estado justifica sus salarios mínimos en función del costo de vida local, lo que significa que, en áreas con un alto costo de vida, como San Francisco o Nueva York, los salarios son más altos para ayudar a los trabajadores a cubrir sus necesidades básicas.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.