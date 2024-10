Un vehículo, que se encontraba parqueado afuera de la casa de su propietario, fue hurtado en cuestión de minutos. William, un hombre de 40 años, planeaba entregar el vehículo como obsequio de cumpleaños a su hija, según registró el medio G1 Triângulo de la cadena Globo.

(Vea también: Dramático robo de camioneta Nissan en Niza (Bogotá); conductor se salvó de milagro)

El crimen fue registrado el viernes 25 de octubre, por cámaras de seguridad en Uberlândia, Brasil. En una entrevista con G1, el padre de familia expresó su tristeza por el incidente y mencionó que ha perdido la esperanza de recuperar su vehículo.

¿Cómo fue el robo del carro?

Según le dijo la víctima al medio de comunicación local, aunque su esposa se encontraba en casa, no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

“El coche estaba frente a mi casa. Como trabajo viajando, no noté su ausencia hasta que regresé el viernes a las 8 de la noche. Mi esposa estaba en casa todo el tiempo, pero como no suele salir, no se dio cuenta del robo”, recordó.

Este fue el video de un circuito cerrado de cámara de seguridad, compartido por G1:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de g1 Triângulo (@g1triangulo)

Alrededor de las 4:14 a.m., un hombre con un abrigo azul se acercó al coche estacionado frente a la casa de William, en el barrio Brasil. En las imágenes, se ve al delincuente manipulando la manija del vehículo hasta que logró abrirlo.

Luego, el sospechoso entró al coche y comenzó a buscar algo en su interior. Intentó arrancarlo, pero no tuvo éxito y terminó empujando el coche.

Consecuencias del robo del carro

Según la Policía Militar, el delincuente huyó hacia el barrio Tibery. Al darse cuenta del robo, William acudió a un establecimiento cercano para revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. “Cuando vi que el coche que iba a regalar a Jéssica fue robado, me quedé sin palabras. Trabajamos duro para dar comodidad a nuestra familia y alguien sin futuro hace esto”.

“Quería ayudar a mi hija. Ella vive en Bauru (San Pablo) y trabaja en estética, necesitaba el coche”, añadió William. La PM le aconsejó acudir a la Policía Civil, pero debido al feriado, solo podrá hacerlo este martes 29 de octubre.

“La esperanza es lo último que se pierde, pero la PM dijo que el tiempo de espera para bloquear el vehículo dificulta aún más su recuperación. Somos pobres, pero si no encontramos el coche, lucharemos por otro”, declaró el afectado.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.