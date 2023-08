En el evento que dio inicio al Gran Fondito en el Parque Norte de Medellín se presentó un curioso hecho protagonizado por un grupo de periodistas. Y es que mientras la medallista Olímpica Mariana Pajón presentaba la prueba infantil, ellos decidieron comer una torta utilizando la cédula de ciudadanía para cortar.

No había de otra, como dicen por ahí… Al ver que no contaban con los cubiertos necesarios, los comunicadores no se vararon, fueron recursivos y demostraron que cuando no hay un cuchillo, hasta la cédula sirve.

En el video que fue divulgado por redes sociales se puede ver a diferentes periodistas de medios de comunicación comiendo el postre.

La recursividad de los colombianos no tiene límite. ¡Esta periodista merece aplausos por no vararse! pic.twitter.com/ejoW5fN97R — Ana (@PuraCensura) August 20, 2023

Mariana Pajón presentó su Gran Fondito de BMX en Medellín

La ‘reina del BMX’ inauguró el evento en el Parque Norte de la capital antioqueña con la presencia de la prensa y varias familias que querían verla hablar.

“Les doy la bienvenida y les agradezco por estar acá. Vamos a vivir dos días maravillosos en familia, compitiendo, pero sobre todo disfrutando, aprendiendo y fomentando los valores de la amistad, algo que es esencial para todos”, dijo Mariana Pajón a los niños participantes del Gran Fondito.

Y es que buscando incentivar el deporte, Mariana Pajón lanzó esta prueba para niños. Este 20 de agosto será el día de competencia y diversión de BMX; además, los visitantes podrán ver el museo de la campeona donde se ven varios títulos que ha ganado en su carrera.

Este domingo empezarán las pruebas desde las 7:00 a. m., en el Parque Norte. En total participarán 1.500 niños y la jornada se acabará a las 5:00 p. m.