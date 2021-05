De acuerdo con la policía de la ciudad de Cambridge, el pasado viernes un sujeto abrió un carro que se estaba parqueado, tomó al perro, de 13 meses y llamado Titus, y se lo llevó.

Luego, el domingo, la periodista Juliana Mazza de 7News y su camarógrafo fueron al lugar de los hechos para hacer un informe sobre el hurto del can.

Cuando estaba lista para empezar, el camarógrafo, identificado como John Guice, le señaló a la comunicadora un hombre que caminaba tranquilamente junto a un perro con todas las características de Titus.

The dog was wearing an orange collar with the name “Titu.”

If anyone has any information about this incident, they are strongly encouraged to call the Cambridge Police at 617-349-3300. #CambMA pic.twitter.com/iUQAO62u9L

— Cambridge Police👮🏽 (@CambridgePolice) May 8, 2021