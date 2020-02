green

El periodista compartió el corto video originalmente en su cuenta de TikTok y la replicó en sus perfiles de Instagram y Twitter.

En las imágenes se ve a Norberto imitando con fonomímica la frase de Alicia Arango el pasado fin de semana en una entrevista que despertó todo tipo de críticas:

“Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. […] Por ejemplo, a un ingeniero de sistemas tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”.

Este es el montaje:

Los usuarios de redes sociales no tardaron el retuitear o comentar el video. A muchos les pareció divertido pero otros también destacaron que si a él no le ofende, no se debería armar escándalo con este tipo de bromas; aunque también valga la pena destacar que se desconoce qué piense Arango sobre esa comparación.

Algunos comentarios se dieron a propósito de la disculpa que ofreció Tostao, de Choquibtown, por hacer una burla similar.

Entre tanto, esta fue la publicación en la que Samper Ospina promocionó su nuevo video y mencionó la reforma pensional, haciendo referencia a la propuesta de la ministra: