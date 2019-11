El inodoro también está bañado en oro de 24 quilates (el de mejor calidad) y está decorado con 40.815 diamantes, informó South China Morning Post.

El medio agregó que ese inodoro está incluido en el libro de los Récord Guinnes como “el más caro del mundo”.

Daily Mail señaló que la cisterna se puso como exhibición esta semana en Shanghái, durante la Segunda Exposición Internacional de Importaciones de China. Según el medio, por ahora no hay planes de venderla.

Ambos medios señalaron que Winger Lam Sai-wing, presidente de Hang Fung Gold Technology, fue quien mandó a fabricar el inodoro, inspirado en un pasaje que Lenin, el revolucionario ruso, escribió en 1921.

Según Lam, Lenin alguna vez dijo que “el oro debería usarse para fabricar baños después de la victoria del socialismo”, recogió el rotativo británico.

A continuación, imágenes de la cisterna:

A gold #toilet studded with more than 40,000 #diamonds worth $1.2 million unveiled at the #CIIE2019 . The toilet, designed by the #HongKong musician #AaronShum , will be listed in the #GuinnessWorldRecords on Nov 6. (Video: Yang Hui/GT) pic.twitter.com/VI6tlxvIKM

A toilet studded with 40,815 diamonds worth over $1,200,000 is exhibited at the 2nd #CIIE in Shanghai. A guitar made of a 400-carat diamond and 18K white gold is also on display, with an estimated value of about $2 million. pic.twitter.com/uPYt6tSHMs

— People's Daily, China (@PDChina) November 5, 2019