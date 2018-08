El entrenador de los Yankees, Steve Donohue, tuvo que atender al árbitro en el banquillo. Allí, con ayuda de unas pinzas, hurgó en su oído por varios segundos. Al final, como se ve en un video en redes, Bruce tomó las pinzas y él mismo se sacó el insecto.

Aunque la polilla del video parece tener un tamaño normal, algunos internautas manifestaron que esta era “gigante”.

Este es el video:

Yo a moth flew into the umps ear. He ran to the dugout, pulled it out then ran back to work. pic.twitter.com/D08X6QDJlK

— Jomboy (@Jomboy_) August 9, 2018