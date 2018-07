Los interesados en adquirir el equipo tendrán que pagar 440.000 dólares (más de mil millones de pesos colombianos), informa Teletrece.

Pero esa no será la única consideración que deba tener en cuenta quien quiera adquirir el traje de Browning. El dispositivo pesa alrededor de 26 kilos, las piezas fueron creadas con una impresora 3D, funciona con gasolina y diésel y consume cerca de 4 litros que alcanzan para 3 o 4 minutos de viaje, indica el medio chileno.

El artículo continúa abajo

Debido a ese consumo de combustible, Browning tuvo que reconocer los defectos que aún ofrece su creación y que afectan el medio ambiente, por lo que se apresuró a explicar que están trabajando para mejorar el tema, pero que es “la inevitable consecuencia de volar sin alas”, comunica Global News.

Según Browning el vuelo es “sorprendentemente tranquilo y no violento” y añade que las personas que estén cerca al dispositivo pueden sentir más calor que el mismo piloto, asegura el portal informativo canadiense.

British inventor Richard Browning flies in an '#IronMan' style jet suit that has gone on sale at Selfridges for £340k

More stories like this here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/7iMaEsF1FU

— Sky News (@SkyNews) July 19, 2018